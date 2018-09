in foto: Jim Delligatti, creatore del Big Mac, nella cucina di un McDonald’s

Cinquanta anni fa esatti l'imprenditore americano Jim Delligatti inventava il Big Mac, diventato il panino simbolo di McDonald's. All'epoca veniva venduto a 45 centesimi di dollaro. Per festeggiare l'hamburger più famoso del mondo, in tutta Italia e anche a Milano il panino sarà venduto al prezzo di 50 centesimo di euro (bisogna però registrarsi nella app di McDonald's) e tutti i ricavi verranno donati in beneficienza alla Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald. Ogni giorno nella sola Lombardia vengono acquistati e mangiati 12.834 Big Mac (in media), numeri che rendono la regione quella italiana in cui il panino è più apprezzato. Seguono, con distacco, il Piemonte con 9.156 e l'Emilia-Romagna con 5.720.

Delligatti, gestore di un McDonald's in Pennsylvania, inventò il panino più famoso del mondo, ovvero una combinazione perfetta tra due fette di carne, il pane ricoperto di sesamo, le cipolle, i cetriolini sottaceto, il formaggio, la lattuga e la salsa speciale. Ogni anno viene mangiato da più di 20 milioni di italiani e venduto in oltre cento paesi nel mondo. L'azienda americana fa sapere che in Italia il famoso panino è prodotto solo con materia prima proveniente da allevamenti nazionali e con un sistema che permette di risalire in sole tre ore alla stalla, alla data e al luogo di macellazione dell'animale.