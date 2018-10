Quattro persone, padre madre e due figlie piccole, sono rimaste intossicate da monossido di carbonio a Rescaldina, in provincia di Milano. L'episodio nella tarda serata di ieri: i due genitori, una giovane coppia di trentenni, sono riusciti fortunatamente ad accorgersi del pericolo e, non appena hanno iniziato a stare male, hanno chiamato i soccorsi. Nell'appartamento della famiglia sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale medico del 118. La madre e una delle due figlie – le bambine hanno 5 e 3 anni – sono state ricoverate all'ospedale di Legnano, mentre il padre e l'altra bimba sono stati trasportati all'ospedale di Busto Arsizio. Fortunatamente, nonostante lo spavento, nessuno dei quattro è in pericolo di vita. Adesso bisognerà capire cosa abbia provocato la fuoriuscita del gas letale (perché inodore) nell'abitazione della famiglia: la maggiore sospettata, come spesso accade in questi casi, è la caldaia. Probabile difatti che all'origine della fuga di monossido di carbonio possa esserci un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, che soprattutto in vista della stagione invernale è sempre bene far controllare da tecnici specializzati.