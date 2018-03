Tra corso Garibaldi e corso Como a Milano, stanotte è spuntata una ‘statua social', qualcuno, nel corso della notte, ha posizionato una grande mano con il pollice levato, simbolo classico dell'apprezzamento tipico dei social network Facebook (e prima ancora di Friendfeed, social acquistato dal colosso di Menlo Park). Il like gigante, celebrazione dell'era digitale, ha accanto una specie di pulsantiera con due simboli, pollice alzato e pollice verso e una scritta, "L'importante nella vita è avere like".

Il pannello interattivo non è ancora operativo, né si conosce l'esatta natura dell'installazione temporanea; di certo c'è che si tratta di una delle iniziative che in questi mesi interessano numerose città italiane e sono spesso promosse da multinazionali della telefonia o altri grandi brand che per creare attenzione dapprima realizzano un manufatto (facilmente smantellabile) in un luogo simbolo e poi,quando la curiosità è arrivata all'apice, svelano l'arcano. È il marketing, bellezza.