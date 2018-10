Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen jr. In due sole lettere, gli U2. Una delle rock band più famose e importanti al mondo torna, dopo nove anni, a Milano. L'ultimo concerto era stato il 7 luglio 2009 allo stadio Meazza di San Siro per il 360° Tour. Da questa sera, giovedì 11 ottobre, fino a martedì 16 ottobre la band di Bono vox si esibirà invece in quattro date sul palco del Mediolanum forum di Assago: un inedito ritorno ai palazzetti dello sport (era accaduto sempre al forum di Assago 26 anni fa) per una band molto amata qui in Italia. Non a caso, le quattro date di oggi e di venerdì 12, lunedì 15 e martedì 16 ottobre sono sold out da diverso tempo. La band irlandese si esibirà nell'ambito dell'Experience & Innocence Tour 2018, ispirato agli ultimi due album Songs of Innocence del 2014 e Songs of Experience del 2017. Tanta l'attesa da parte dei fan, alcuni dei quali sono addirittura già in fila da giorni davanti ai cancelli del forum.

In occasione del concerto Atm ha istituito un servizio speciale per consentire a tutti i fan degli U2 di raggiungere con i mezzi pubblici il Forum di Assago. Il palazzetto dello sport è raggiungibile con la linea verde fino al capolinea Assago Forum. Per raggiungere il capolinea di Assago Forum non vale il biglietto urbano da 1,50 euro. Si può usare il biglietto di corsa singola da 2,50 euro, oppure per chi parte da Romolo, Famagosta o Abbiategrasso il biglietto interurbano da 1 1/2 zona da 2 euro. Si può (ed è anzi consigliato) fare direttamente il biglietto al tornello con una carta contactless: basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio e il sistema calcolerà automaticamente la giusta tariffa. Per rientrare a Milano alla fine del concerto, l’ultimo treno in partenza da Assago Forum è alle 00:27. Per proseguire il viaggio, si può cambiare con le altre linee o con i bus della rete notturna scendendo a queste stazioni: