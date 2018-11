Ha trovato la fortuna e l'amore Nicolò Scalfi, il 20enne originario Sarezzo, nel Bresciano, che in queste settimane sta spopolando nella trasmissione televisiva in onda su Canale 5, "Caduta Libera". Il giovane non solo ha collezionato una vittoria dietro un'altra durante il preserale presentato da Gerry Scotti, ma nell'ultima puntata andata in onda martedì sera ha ammesso anche di aver incontrato tra le concorrenti in gara una ragazza con cui è iniziata"una relazione". Ad annunciarlo in diretta è stata la stessa concorrente, Valeria Filippetti, che non è riuscita a nascondere l'emozione: "In queste settimane abbiamo trascorso tempo insieme – ha raccontato la ragazza- ed è nata un po' più di una simpatia. Ho deciso di lasciare agli altri il compito di buttarlo giù". Da qui la decisione di ritirarsi dal gioco: in queste settimane infatti Valeria aveva provato, senza riuscirvi, a sottrarre proprio a Nicolò il titolo di campione. Ma lo studente di design industriale al Politecnico di Milano, sera dopo sera, è riuscito a portare a casa, vincendo due volte al gioco finale, ben 61mila euro. Una storia che ha commosso anche il padrone di casa Gerry Scotti: "È la prima volta che mi capita in trent'anni di carriera", il suo commento al bacio scattato tra i due concorrenti subito dopo l'annuncio della scintilla scoccata tra loro. Il pubblico in studio non ha potuto fare altro che applaudire e augurare.