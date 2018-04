in foto: Roberto Bolle al flash mob in piazza della Scala a Milano (LaPresse)

L'étoile Roberto Bolle si è esibito in un balletto in piazza della Scala, a Milano. Avete capito bene: non sul palco del teatro di cui è la star più celebrata, ma direttamente nella piazza antistante, a contatto con centinaia di fan. Lo ha fatto oggi pomeriggio in occasione della Giornata mondiale della danza e anche per promuovere una delle tante settimane che Milano dedica a varie attività: dopo il design (ma c'è anche quella del cibo, del libro, senza contare quelle della moda), dall'11 al 17 giugno sarà la volta proprio della danza, attraverso la manifestazione "On dance".

Bolle si è esibito sulle note del musical "Fame" assieme al corpo dei ballerini della Scala e ad un gruppo di street dancer, in quello che è stato un vero e proprio flash mob. Un'esperienza galvanizzante a detta dell'étoile, che ha spiegato che quanto avvenuto oggi pomeriggio è stata solo un'anteprima della settimana della danza, nel corso della quale "ci saranno tanti tipi di ballo rivolti a tutti". In attesa di giugno, già oggi sono stati tantissimi gli appassionati e i curiosi che hanno gremito piazza della Scala per ammirare le evoluzioni di Bolle e degli altri ballerini: "Quando ho visto la piazza ero quasi intimorito, la gente era tanta – ha detto l'étoile – però abbiamo sentito il loro entusiasmo ed è stato galvanizzante ballare così in libertà, senza schemi in mezzo a loro".