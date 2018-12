in foto: Il bus della campagna sull’Hiv "Trattami bene"

Oggi, sabato 1 dicembre 2018 ricorre la Giornata mondiale contro l’Aids. Il Comune di Milano, in collaborazione con diverse associazioni, ha messo in campo un palinsesto di iniziative (qui il programma completo) dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del virus dell’Hiv. L'appuntamento più importante è alle ore 10, presso la Sala Showroom della Microsoft House, in viale Pasubio 21. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, alla presenza anche dell'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino, firmerà l’adesione di Milano al progetto internazionale Fast Track Cities, di cui già fanno parte 250 città del mondo, a partire da Parigi. Si tratta di un protocollo che si pone l’obiettivo di debellare l’Aids entro il 2030, favorendo in modo particolare la conoscenza e la prevenzione della malattia. Nell'ambito del protocollo, nei prossimi mesi anche Milano avrà un suo checkpoint comunale per fare gratuitamente il test per l’Hiv. La struttura (la seconda in Italia dopo Bologna) sarà aperta alla Casa dei Diritti di via De Amicis: l’amministrazione metterà a disposizione gli spazi, mentre la gestione sarà affidata alle associazioni del Terzo settore attive sul territorio che potranno seguire gli utenti anche nel percorso successivo all’eventuale diagnosi.

Un'altra iniziativa da segnalare è quella in programma dalle 14 alle 20: il Comune, in collaborazione con Ats Milano, Corda – coordinamento Aids e grazie alla partnership tecnica con Atm, organizza il disco-tram itinerante per le vie della città. A bordo di uno dei tram storici del capoluogo lombardo i cittadini potranno informarsi sulle modalità di prevenzione del virus e di altre malattie a trasmissione sessuale. Questo il percorso del tram: da via Cantù a Porta Genova, passando per via Orefici, via Torino, via Cesare Correnti, corso Genova e via Colombo. Il pubblico potrà assistere alle performance dei dj che si alterneranno alla consolle appositamente allestita sul tram. Guest star sono Moira Miss DJ e Bianca Lamessa. A tutti i partecipanti saranno offerti anche l’aperitivo con drink e buffet.

Aids: a Milano oltre 300 nuovi casi nel 2018

A Milano nel 2017 sono state 390 le nuove diagnosi, secondo i dati dell'Agenzia per la tutela della salute. Il trend è confermato anche quest’anno: nel periodo tra gennaio e settembre 2018 si sono registrati 327 nuovi casi in città. L'assessore Majorino ha sottolineato: "Si tratta di una situazione allarmante che dobbiamo impegnarci a cambiare insistendo sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione dei più giovani, a partire dalle scuole che abbiamo incontrato in questi giorni e che incontreremo in futuro". Oltre alla prevenzione, quello che molte associazioni sottolineano è di porre massima attenzione alla qualità della vita delle persone affette da Hiv. Con le ultime cure disponibili, infatti, le persone sieropositive che si trattano in maniera adeguata possono condurre una vita normale: un aspetto sottolineato tra le altre dalla campagna "Trattami bene" che è "in giro" per le vie di Milano su un caratteristico autobus londinese a due piani.