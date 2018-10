Paura questa mattina a Gallarate, popolosa cittadina in provincia di Varese. Un uomo di 55 anni si è barricato in casa e ha minacciato di far saltare in aria il palazzo. A spingerlo al drammatico gesto sarebbe stato, a pare, il ricevimento di una doppia lettera: da un lato l'avviso di sfratto e dall'altro una lettera di licenziamento dall'azienda per cui lavorava. Questa mattina il 55enne, un uomo di nazionalità tunisina ma residente da anni in Italia, sposato e senza figli, si è barricato in casa. Poi si è cosparso il corpo di benzina e si è messo minacciosamente vicino a una tanica piena di combustibile e a una bombola del gas, con un accendino in mano. Per ore i carabinieri del comando provinciale di Varese hanno provato a farlo desistere dal suo intento: dopo circa due ore di trattative il negoziatore dei carabinieri è finalmente riuscito a convincerlo. L'uomo è uscito di casa scortato dai militari dell'Arma e la sua posizione è attualmente al vaglio della procura di Busto Arsizio, che indaga sulla vicenda. Proprio ai militari che hanno parlato per ore con lui, l'uomo avrebbe spiegato le ragioni del suo gesto.