Furto nella notte nel negozio ‘Miu Miu' in via Sant'Andrea a Milano, in quello che è noto come Quadrilatero della moda, la zona del Municipio 1 tra via Monte Napoleone, via Manzoni, via della Spiga e corso Venezia. Poco dopo le 4 della scorsa notte alcuni ladri hanno forzato la porta di ingresso della boutique della casa di moda del gruppo Prada e, in pochi minuti, hanno rubato abiti, scarpe e borse. Il valore del bottino è stato quantificato in 160mila euro. I ladri, ripresi dalle telecamere, hanno fatto scattare l'allarme, ma il colpo è durato pochi minuti. Sul posto la Polizia scientifica ha condotto rilievi per individuare elementi utili alle indagini o all'identificazione dei ladri, dei professionisti che hanno agito con un piano cronometrato e, si presume, ben pianificato.

Del resto l'obiettivo scelto è rilevante: Miu Miu, brand fondato nel 1993, è nella galassia Prada; prende il proprio nome in prestito da un nomignolo con cui viene chiamata la sua fondatrice, Miuccia Prada. Nel listino prezzi dei negozi ci sono capi d'abbigliamento, scarpe e accessori che arrivano e superano i mille euro di valore a pezzo.