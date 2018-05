Nell'ambiente criminale era conosciuta come "la maga dei Rolex", proprio per la sua abilità nei furti in gioiellerie. Notizie sulla sua storia criminale se ne hanno fin dal lontano 1978, quando cominciò a rubare nei negozi più prestigiosi del quadrilatero della moda milanese. Già sotto sorveglianza speciale e agli arresti domiciliari, oggi la polizia ha sequestrato beni alla 54enne milanese per un valore di diversi milioni di euro. In particolare si tratta di due ville a Brugherio, in Brianza, che attualmente erano in vendita per 700mila euro (in una la rubinetteria è d'oro), 50mila euro in un conto corrente (soldi ricavati dalla vendita di un bar a Brugherio, terreni a Cologno Monzese e Monza, un'auto del valore di circa 30mila euro.

La storia criminale della ‘maga dei Rolex'

La ladra è stata arrestata nel 2016, dopo l'ultimo furto compiuto a febbraio. Il 27 di quel mese aveva portato via un orologio da ben 136mila euro dalla gioielleria Pisa, pieno centro di Milano. Pochi giorni prima avrebbe messo a segno altri due furti, in altrettante gioiellerie di via Marsala e via Verdi. Il nove novembre 2015 avrebbe distratto la commessa di un negozio di via Fieno e in pochi secondi avrebbe portato via 29 anelli con diamanti, valore quasi 60mila euro.