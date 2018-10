Imprevisto su un volo EasyJet diretto a Londra. Ieri pomeriggio il velivolo della compagnia low-cost Easyjet, che era decollato dall'aeroporto sull'isola di Cefalonia, in Grecia, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza allo scalo di Milano Malpensa. Durante il volo, per cause da accertare, nella cabina di pilotaggio si sarebbe infatti sprigionato del fumo, che ha spinto il comandante dell'aereo a chiedere e ottenere l'autorizzazione alla procedura d'emergenza da parte delle autorità aeroportuali dello scalo varesino. L'inconveniente è avvenuto attorno alle 15 di ieri, giovedì 11 ottobre, ma è stato reso noto solo oggi. Per i passeggeri nessuna conseguenza, a parte il ritardo sul proprio volo: l'atterraggio è avvenuto regolarmente e nessuno di loro è rimasto ferito. Si attende adesso di capire cosa abbia provocato il fumo nella cabina di pilotaggio.