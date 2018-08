Disavventura questa mattina per due fratellini di 12 e 6 anni. I due bimbi, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si trovavano all'interno della piscina comunale "Molinello" che si trova in via Trecate a Rho, nell'hinterland di Milano. Secondo quanto ricostruito dalla testata "Milanotoday" i fratellini si trovavano negli spogliatoi della piscina, in attesa di iniziare le attività previste nell'ambito di un campus estivo. I bambini a quanto pare stavano giocando: il fratello più grande si sarebbe nascosto in un armadietto e il più piccolo, nel tentativo di afferrarlo, avrebbe inavvertitamente fatto ribaltare la struttura, che ha schiacciato i due. Sul posto, pochi minuti dopo le 8, sono intervenute tre ambulanze del 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Rho e ad agenti della polizia locale. I fratellini sono stati soccorsi e trasportati entrambi in codice verde all'ospedale San Carlo di Milano. A riportare le conseguenze più serie è stato il fratellino più piccolo, che si è fratturato un braccio: entrambi i bimbi hanno riportato inoltre lievi escoriazioni, anche se le loro condizioni non sono preoccupanti. Carabinieri e polizia locale hanno poi effettuato i rilievi nella zona in cui è avvenuto l'incidente, ricostruendone la dinamica.