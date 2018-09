Finge una vincita milionaria al Gratta e vinci per evitare la perdita dell’affido dei figli

Per oltre un anno un egiziano ha fatto finta di aver vinto 5 milioni di euro al Gratta e vinci per evitare la separazione dalla moglie. Per dare forza alla sua storia si è anche licenziato dal suo lavoro di pizzaiolo e ha simulato un sequestro ai suoi danni da parte di una fantomatica banda di slavi interessata ai suoi soldi.