Brutto epilogo per il calciatore Pierre-Emerick Aubameyang, da poco passato dal Borussia Dortmund all'Arsenal per circa 64 milioni di euro. L'ex-milanista, infatti, è finito a processo con l'accusa di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti con l'etilometro subito dopo essere stato fermato, il 28 giugno del 2014, lungo la statale del Sempione.

Aubameyang, appena venticinquenne all'epoca, militava già nel Borussia Dortmund, ma si trovava alla guida della propria Maserati lungo la Statale del Sempione quando fu fermato dalla polizia mentre sfrecciava a tutta velocità, non distante da Castelletto sopra Ticino. Fermato, si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e fu identificato solo grazie al suo passaporto del Gabon.

La vicenda è stata ricostruita dal quotidiano La Stampa: qualche giorno fa a Novara si è tornato a parlare di lui e di questa vicenda, ma in un'aula di Tribunale. Ed ora, rischia l'arresto ed una condanna da sei mesi ad un anno, oltre ad un'ammenda che oscilla tra i millecinquecento ed i seimila euro. Il calciatore dei Gunners, oggi ventottenne, non si è presentato al processo.

Gli agenti della stradale, intervistati da La Stampa, hanno ricostruito così la vicenda: "A un certo punto, abbiamo visto un Maserati a velocità troppo elevata. Facciamo vedere la paletta e il conducente si ferma dopo una cinquantina di metri", spiegano, "Sembrava volesse eludere il controllo. Dopo vari tentativi riusciamo a farlo scendere. Già quando aveva abbassato il finestrino si sentiva il forte odore di alcol; aveva gli occhi lucidi e non riusciva quasi a stare in piedi". E dire che, in occasione del suo passaggio all'Arsenal, lo stesso Aubameyang aveva detto qualche giorno fa: "Forse non ho scelto il modo migliore per andare via, ma tutti sanno che Auba è pazzo – e sì, sono un ragazzo pazzo! Ho commesso diversi errori ma mai con cattiveria", spiegava su Instagram.