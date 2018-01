Hanno vandalizzato la scuola primaria "Casa del Sole" nel Parco Trotter di Milano, convinti di poterla fare franca. "Tanto non ci potete fare niente", hanno ripetuto per giorni ai poliziotti, sicuri che il loro status di minorenni li terrà al riparo da eventuali sanzioni. Ma per i tre fermati, il conto potrebbe essere comunque salato.

Essendo tutti e tre sotto i quattordici anni, infatti, sono stati riaffidati ai genitori. I quali, tuttavia, potrebbero pagare multe salate per i danni combinati dai rispettivi figli. Distrutta la porta d'ingresso, estintori svuotati sul pavimento, una macchina distributrice di caffè a cui è stato staccato il tubo dell'acqua facendo allegare la sala, quindi due classi messe a soqquadro: poi, la fuga con un estintore svuotato nel parco limitrofo. L'allarme dato dal custode ha però permesso di fermarli quasi subito. L'atteggiamento spavaldo non è servito ad evitare la consegna ai genitori. I quali, ora, rischiano di dover risarcire, a suon di euro, tutti i danni causati dai rispettivi "pargoli".