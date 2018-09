in foto: I Minions di Esselunga

Nuova iniziativa di marketing della catena di supermercati Esselunga, fondata dal compianto Bernardo Caprotti. Dopo il successo ottenuto negli scorsi anni prima con i "Rollinz" della saga Star Wars e poi con i "Wizzies" di Harry Potter, dal 6 settembre nei supermercati della catena si potranno collezionare i Minions, i personaggi apparsi nel film di animazione "Cattivissimo me" diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud. Anche in questo caso si tratterà di riproduzioni in scala degli strambi esseri di colore giallo (e degli altri personaggi) che animano il film (oltre al sequel e ai cortometraggi realizzati). I pupazzetti si chiamano tecnicamente Blokhedz: a differenza dei Rollinz e dei Wizzies non poggeranno su una base, ma si manterranno in piedi da soli e, grazie alla particolare conformazione, saranno impilabili uno sull'altro.

In totale i personaggi da collezionare saranno 18: per ottenerne uno i clienti muniti della "Carta Fidaty" (la tessera fedeltà di Esselunga) dovranno fare una spesa minima di 25 euro, o acquistare prodotti che valgano almeno 50 punti fragola (particolari tipologie di prodotti indicate volta per volta nei supermercati). La collezione terminerà il 3 ottobre: chi vorrà potrà anche acquistare l'apposito raccoglitore per collezionarli e tenerli in ordine. L'iniziativa è legata al progetto "Amici di scuola": con la stessa spesa minima indicata, infatti, assieme ai pupazzi dei Minions i clienti potranno ritirare i buoni scuola, che consentiranno agli istituti scolastici di ottenere strumenti interattivi e multimediali e altri materiali didattici. Adesso resta da capire se, come avvenuto per le precedenti iniziative di marketing, anche quella legata ai Minions riscuoterà grande successo.