in foto: Esplosione in un kartodromo di Rozzano, Milano. Foto dei vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano.

Esplosione in un kartodromo di Rozzano in via Curiel dovuta, sembra, allo scoppio di una bombola di gas. E' avvenuta intorno alle 10. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Opera, un’automedica e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di spegnere l'incendio e di mettere in sicurezza l'area. Il capannone, come si vede nelle foto inviate dai pompieri, è in parte distrutto. Una colonna densa di fumo è visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corsico, che si stanno occupando delle indagini per ricostruire cause ed eventuali responsabilità nell'incidente. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, tre persone sono rimaste coinvolte nell'esplosione. Due di loro sarebbero in gravi condizioni. Ulteriori notizie saranno comunicate a breve dal 118.

Sempre nell'area di Milano, questa mattina a Sesto San Giovanni si è verificata un'esplosione in un appartamento. Coinvolte due famiglie, sei i feriti, tra cui anche un bambino di nove anni.