in foto: L’ingresso degli studenti questa mattina allo storico liceo Giuseppe Parini di Milano

Sono precisamente 22.905 gli alunni milanesi che oggi stanno affrontando la prima prova dei loro esami di maturità. Ieri in moltissimi, per esorcizzare ansie e paure, si sono ritrovati alla Darsena di Milano tra balli, aperitivi e open bar. In uno dei luoghi simbolo del capoluogo lombardo hanno voluto festeggiare la loro notte prima degli esami. Tra balli di gruppo e scambi di auguri, i ragazzi hanno provato a scaricare la tensione in attesa della prova di italiano prevista per questa mattina. La seconda prova è prevista in calendario giovedì 21 giugno alle 8 e 30, mentre la terza prova è in calendario per lunedì 25 giugno alle 8 e 30.

Esame di maturità, le tracce uscite per la prima prova

Queste la tracce uscite per la prima prova:

A, il testo da analizzare: "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani.

B i diversi volti della solitudine nell'arte e nella letteratura (Ambito artistico-letterario), la creatività (Ambito socio-economico), masse e propaganda (Ambito storico-politico), il dibattito bioetico sulla clonazione (Ambito tecnico-scientifico). Per il tema storico la cooperazione internazionale e in special modo De Gasperi e Moro, mentre per il tema di ordine generale il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione facendo riferimento all'articolo 3.