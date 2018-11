in foto: Eicma Milano 2018 (LaPresse)

Una folla di appassionati ha salutato la prima giornata di apertura al pubblico dell'Eicma, il salone internazionale del ciclo, motociclo e accessori giunto alla sua 76esima edizione. Fino a domenica 11 novembre Milano sarà la capitale delle due ruote, con centinaia di anteprime e un'attenzione particolare rivolta anche ai modelli (moto e bici) elettrici. L'inaugurazione ufficiale di Eicma è stata martedì 6 novembre. Le giornate di martedì e mercoledì sono però state riservate come da tradizione alla stampa, che ha potuto fare un giro in anteprima tra i sei padiglioni della Fiera di Rho ammirando le novità proposte dai 1200 brand presenti. Da oggi 8 novembre fino a domenica 11 novembre tocca invece al pubblico, che ha sempre premiato la kermesse dedicata alle due ruote. Oltre a vedere le ultime novità e l'intera gamma di molte case motociclistiche, gli appassionati apprezzano in particolare la possibilità di toccare con mano e provare le ultime novità nell'apposita area Motolive, che ospita anche esibizioni dal vivo di campioni del motociclismo. Come lo scorso anno, anche quest'anno ci sarà spazio per una sorta di "Fuori Eicma", eventi organizzati all'esterno della Fiera di Rho che riguarderanno sempre le due ruote e porteranno lo spirito del salone tra le vie del capoluogo lombardo. Le iniziative sono raggruppate sotto il nome di "Ridemood": l'elenco ocmpleto è sul sito di Eicma, ma il clou sarà il party serale Eicmaland in programma sabato 10 novembre alla nota discoteca Alcatraz.

Eicma Milano 2018: orari e prezzi biglietti

Questi i giorni e gli orari di apertura al pubblico di Eicma Milano: giovedì 8 Novembre dalle 9.30 alle 18.30, venerdì 9 Novembre dalle 9.30 alle 22, sabato 10 Novembre dalle 9.30 alle 18.30 e domenica 11 Novembre dalle 9.30 alle 18.30. I biglietti sono in vendita online sul sito della manifestazione al costo di 19 euro: è possibile acquistarli anche in loco a un prezzo di 23 euro.