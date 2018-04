L'albero di Natale di Piazza Duomo diventa una vera e propria opera d'arte, che andrà ad abbellire la piazza antistante la sede milanese di Sky Italia a Rogoredo. L'iniziativa per trovargli una nuova destinazione ha riguardato gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale di Design organizzati dal Politecnico di Milano, ed alla fine è stato scelto il progetto migliore.

Dopo essere stato rimosso, lo scorso 8 gennaio, da piazza Duomo, l'albero era già stato spogliato dei rami e tagliato in piccoli tronchi di massimo sei metri di lunghezza. Questi poi erano stati messi in sicurezza e trasportato in un centro di riutilizzo del legno, dove il materiale è stato stoccato in attesa della vera e propria lavorazione, che avverrà entro giugno.

E quest'oggi sono infine arrivati i verdetti della giuria, che ha scelto le prime tre opere classificate. Primo posto per il progetto "2nd Chance", che prevede "uno spazio ricreativo multifunzione libero da schemi, che possa coinvolgere le persone lasciando loro la possibilità di esprimersi". Secondo posto per il progetto "Shapes of Wood", che ha sviluppato "il tema iconico, con l’impiego di 365 assi in legno di diverse altezze poste in verticale che compongono un disegno sinuoso richiamante le venature del legno, creando quasi un labirinto". Terzo posto, infine, per il progetto "Ritorno alla Natura", che "lavora in collaborazione con l’arredo urbano esistente, contaminandolo in più modalità e situazioni. L’intervento consiste nel posizionare degli elementi aggiuntivi alle sedute esistenti, che con le loro forme sinuose, possano offrire piano d’appoggio, nuove sedute e migliorino il feedback delle sedute esistenti".