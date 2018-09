È stato ritrovato in fondo a un dirupo il corpo senza vita di Matteo Caccia, scomparso un mese fa

È stato ritrovato il corpo senza vita di Matteo Caccia, il 41enne di Busto Arsizio in provincia di Varese, scomparso da casa dallo scorso 20 agosto. La salma è stata rinvenuta sul fondo di un dirupo da due cercatori di funghi in provincia di Biella. Sulle cause della morte non è al momento esclusa nessuna ipotesi.