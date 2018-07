in foto: Ettore Conti (foto dal sito www.antoniogenna.net)

È morto all'età di 93 anni l'attore e doppiatore Ettore Conti. Era nato il 14 dicembre 1924 a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano e ha calcato le scene fin da quando aveva 18 anni, iniziando nel 1942 con la compagnia di Memo Benassi. Si è spento ieri a Formello, vicino Roma, circondato dall'affetto dei suoi cari: non sono state rese note le cause della morte. Molteplici le esperienze significative di Conti, soprattutto in teatro e in tv. Per quanto riguarda il grande schermo, Conti si è affermato come doppiatore per molti attori famosi, con ruoli significativi anche in alcune pellicole recenti: ha prestato ad esempio la sua voce al Cappello Parlante dei film della saga di Harry Potter. La carriera teatrale è stata la più importante: nel 1947 è approdato al Piccolo Teatro di Milano e ha recitato diretto da Giorgio Strehler nell'Arlecchino servitore di due padroni, interpretando il ruolo di Silvio. È poi passato negli allestimenti successivi, fino a fine anni '80, alla parte di Florindo e di Pantalone. Tra gli altri suoi spettacoli con Strehler "Delitto e castigo" e "L'anima buona di Sezuan" di Brecht. Ha recitato anche nel "Don Giovanni" diretto da Orazio Costa e negli anni '90 ne "L'avaro", per la regia di Lamberto Puggelli.

In tv ha partecipato tra gli anni '60 e '80 a diversi sketch e programmi con Gino Bramieri, Paolo Villaggio, Walter Chiari, Raimondo Vianello, Sandra Mondaini e Virna Lisi con i quali ha recitato anche in diversi siparietti in Carosello. Lunga e significativa anche la sua carriera di doppiatore, per il cinema e la tv: ha doppiato tra gli altri Fred Astaire nel film "Cenerentola a Parigi", Leslie Phillips in "Cenerentola per sempre", Jim Broadbent nel film "The Avengers – Agenti speciali" e John Wood nella pellicola "Chocolat". Sul piccolo schermo ha prestato la sua voce tra gli altri al Joker interpretato da Cesar Romero nella serie cult "Batman", andata in onda alla fine anni '60 e al medico di bordo nella serie "Love Boat" interpretato da Bernie Kopell.