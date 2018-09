in foto: foto di repertorio

Due anziani residenti in Brianza sono stati ricoverati per polmonite da legionella. Si tratta dei primi casi registrati in quella provincia dopo l'epidemia che ha colpito il Bresciano, dove sono state accertate 200 polmoniti, di cui 23 da legionella. Secondo quanto riporta Il Giorno, il paziente più grave è un uomo di 78 anni residente a Cesano Maderno. L'anziano sarebbe arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza due giorni fa con difficoltà respiratorie ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Secondo quanto si apprende, l'uomo non respirerebbe autonomamente. Il secondo paziente sarebbe un 89enne di Desio, ricoverato in ospedale dallo scorso 9 settembre e anche lui con difficoltà respiratorie. Tuttora nel reparto di medicina generale, le sue condizioni sono stabili. Gli esami di laboratorio hanno confermato che si tratta di pazienti affetti dal batterio della legionella.

Possibile collegamento con l'epidemia nel Bresciano

Non è ancora chiaro se questi due pazienti possano essere collegati con l'epidemia in atto nel Bresciano. Potrebbero infatti essere casi che rientrano nella normale statistica dei pazienti affetti da legionella ogni anno. Nel territorio della provincia di Monza vengono infatti di norma trattati circa 20 casi in dodici mesi. Due giorni fa all'ospedale di Gavardo, Brescia, è morto un uomo di 68 anni. Potrebbe essere la seconda vittima del batterio della legionella nel Bresciano, ma i medici sono ancora in attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo dell'anziano.