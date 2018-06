in foto: [Foto di repertorio]

Due esemplari di istrice e di iguana sono stati salvati e conseguentemente liberati dai carabinieri forestali di Pavia. I due animali erano, rispettivamente, intrappolato in una gabbia il primo, mentre il secondo si trovava in un'abitazione privata in stato di abbandono. Entrambi, dopo le cure del caso, sono stati liberati, mentre una persona è stata denunciata.

L'istrice è stata ritrovata in località Casa Arcano, nel comune di Bagnaria, nell'Oltrepò Pavese. L'animale si trovava rinchiuso in una trappola per la cattura di animali selvatici che era stata posizionata su di un terreno incolto. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno poi chiamato un veterinario locale che, una volta verificate le buone condizioni di salute dell'animale, visibilmente spaventato, ha consentito la sua liberazione e la messa in libertà.

Diverso il discorso relativo all'iguana: il rettile è stato ritrovato in un appartamento di Voghera, sempre nella provincia pavese, dove i militari del nucleo forestale erano intervenuti. L'iguana verde è stata rinvenuta in stato di abbandono e, di fatto, era stato a tutti gli effetti abbandonato dalle persone che abitavano precedentemente nella casa. Nei loro confronti è così scattata una denuncia per abbandono di animale.