A 70 anni, senza più parenti prossimi, ma con neanche nessuno che si preoccupasse di lui, isolato e solo. Nuovo dramma della solitudine a Milano dove il corpo dell'uomo è stato trovato in stato di mummificazione all'interno del suo appartamento in via Cà Granda, a due passi dall'ospedale Niguarda.

La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri e dai vigili del fuoco che hanno forzato l'appartamento, dopo la segnalazione dell'amministratore di condominio che aveva denunciato come del 70enne non ci fossero più notizie da tempo e la posta si era accumulata ormai all'interno della cassetta senza che nessuno la ritirasse.

Nessuno era andato a cercare il pensionato della Siemens, o in ogni caso nessuno si era preoccupato di che fine avesse fatto. Morto in casa da solo, senza un amico che si preoccupasse per lui. Il corpo è stato trovato a faccia in giù riverso nel bagno, con in dosso un pigiama. L'ipotesi più accreditata al momento è che la morte sia imputabile ad un improvviso malore. La data della morte per ora è solo presunta, indicata dagli ultimi scontrini trovati in casa datati febbraio 2018, ma solo l'autopsia saprà dare informazioni più precise in riguardo.