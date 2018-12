Un'aggressione improvvisa, immotivata, almeno secondo quanto riportato dalla vittima. Protagonista un pitbull che si trovava in casa con una ragazza di 18 anni: quest'ultima si trovava sul letto in compagnia del cane, di proprietà del compagno della madre, quando l'animale l'averebbe aggredita improvvisamente. Una ferocia incontenibile quella con cui avrebbe azzannato la giovane che ha tentato di difendersi nel migliore dei modi. È accaduto a Dorno, nel Pavese. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito le urla della ragazza provenire dalla casa, urla per cui la giovane ha trovato la forza solo dopo essersi ripresa: secondo quanto ricostruito infatti avrebbe perso i sensi poco dopo l'aggressione del pitbull per poi rinvenire e urlare per attirare l'attenzione. I vigili del fuoco hanno impiegato molto tempo per riuscire ad entrare nell'appartamento e sedare il cane con un'iniezione sparata a distanza, mettendo così in salvo la ragazza. La 18enne è stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le ferite riportate, soprattutto al braccio destro oltre che alla parte destra del torace, rischiano di lasciarle conseguenze permanenti molto gravi. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vigevano, intervenuti insieme con il personale sanitario e i vigili del fuoco, oltre che alle guardie zoofile e al veterinario dell’Azienda territoriale sanitaria.