Una donna di 47 anni è stato arrestata per aver accoltellato alle costole il marito. L’episodio è avvenuto a Verolanuova, nel bresciano, dove i carabinieri del luogo hanno eseguito l’arresto: la donna è stata arrestata in flagranza di reato ed è una operaia. È accusata di lesioni personali aggravate. Dopo aver accoltellato il marito ha iniziato a distruggere l’appartamento in cui i due vivono, rompendo piatti e mobili.

Entrambi i coniugi sono italiani e sono tutti e due già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti dopo aver sentito la donna urlare dall’esterno dell’appartamento in cui sono avvenuti i fatti. A quel punto hanno fatto irruzione nell’abitazione trovando i mobili completamente devastati. In casa i carabinieri hanno trovato anche il marito che era appena stato ferito con un coltello da caccia alla scapola destra.

La moglie ha continuato a urlare che lo avrebbe ucciso perché non ne poteva più dei continui litigi con lui, nonostante nel frattempo fossero arrivati e fossero presenti nell’abitazione i carabinieri. La donna è stata quindi arrestata e il coltello è stato sequestrato. Il marito è stato trasportato all’ospedale di Manerbio ed è poi stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. L’arresto è stato convalidato nella mattinata dal gip di Brescia che ha disposto la scarcerazione e l’applicazione dell’allontanamento dalla casa familiare in attesa del processo.