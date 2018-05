Una donna francese, originaria delle Filippine, è accusata di voler far entrare illegalmente in Italia due ragazzi minorenni in Italia. Per questo è stata arrestata dai poliziotti dell'Ufficio di Frontiera all'aeroporto di Malpensa. La donna dovrà rispondere dell'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Stando a quanto si apprende, il volo preso dalla signora e dai due ragazzi, di 17 e 15 anni, proveniva da Hong Kong in Cina e aveva come destinazione finale l'Armenia. A Malpensa i tre stavano solo effettuando un transito.

Durante il controllo dei documenti, però, i due giovani non hanno saputo come rispondere alle domande poste loro dai poliziotti e la donna è intervenuta dicendo di essere loro zia. Agli agenti di frontiera ha raccontato che stata accompagnando a Parigi i nipoti, ma i documenti dei due minorenni, come risultato da successivi accertamenti, erano stati alterati e nella valigia della donna sono stati ritrovati i passaporti autentici dei due giovani. In una bibbia era nascosto un altro passaporto filippino, contraffatto anche quello, riconducibile a un terzo ragazzo che non era riuscito a salire sull'aereo perché fermato dalla polizia a Manila. La donna francese è stata portata in carcere a San Vittore, mentre i due minorenni sono stati affidati ad una comunità.