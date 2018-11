in foto: Elsa Lanzilli (Facebook)

Elsa Lanzilli, 45 anni, è morta investita da un camion in manovra mentre stava entrando nello stabilimento della Fiocchi Munizioni di Lecco per iniziare il suo turno di lavoro. I familiari della donna hanno autorizzato il prelievo degli organi e così Elsa ha donato il suo cuore e le cornee. "Nel giorno più doloroso per noi sappiate che Elsa ci ha lasciato in questa vita ma vivrà per sempre con noi. E il suo cuore e i suoi occhi continueranno a battere e vedere", ha annunciato il marito della donna su Facebook.

Con un comunicato pubblicato sul sito della Fiocchi anche il presidente Stefano Fiocchi ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Gelsomina (all'anagrafe) Lanzilli. "A suo marito e ai suoi figli, alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, giungano le più sentite e affettuose condoglianze da parte mia, della proprietà e dei colleghi. Ognuno di noi ricorderà Gelsomina come una lavoratrice esemplare e porterà per sempre nel cuore il suo sorriso gentile", si legge. Per rispetto verso la famiglia, la proprietà di Fiocchi Munizioni ha scelto di annullare l’annuale Festa di Santa Barbara. Sarà invece dedicata a Gelsomina Lanzilli la Santa Messa di sabato 1 dicembre, alle ore 11.00, presso la Chiesa di Belledo a Lecco.