Domani a Bergamo i funerali di Paola Romagnoli, la biologa morta nella tragedia del Pollino

Morti nelle gole del Raganello: domani si terranno i funerali della biologa di Bergamo Paola Romagnoli, che si trovava in vacanza con il marito, che è miracolosamente sopravvissuto all’onda di piena che ha ucciso 10 escursionisti. La donna viveva da 25 anni a Tolosa, in Francia, dove lavorava come ricercatrice.