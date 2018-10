in foto: L’immagine dell’incendio postata su Facebook da Vita Trapani

È stato completamente bruciato dalle fiamme il salumificio "Gallotti", ad Albuzzano, nel Pavese. L'incendio si è sviluppato questa mattina alle 6 e ha in poco tempo coinvolto l'intera struttura: all'interno del capannone c'era la figlia del titolare della ditta. La donna, avvolta dalle fiamme, è stata estratta dal capannone e trasportata d'urgenza al San Matteo di Pavia in condizioni molto gravi. Ancora in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco, intervenuti immediatamente sul posto con nove squadre provenienti da tutta la pronvincia, per domare e spegnere il vasto incendio. Restano da stabilire le cause dell'incendio a una delle aziende alimentari più conosciute della provincia di Pavia. Molte le segnalazioni giunte da persone del posto che hanno visto il fumo diramarsi per chilometri.