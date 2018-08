Chiuso il viale Fulvio Testi a Milano, nel punto in cui si trova il ponte della ferrovia: lo hanno deciso le autorità locali dopo che alcuni calcinacci si erano staccati dal ponte stesso, mettendo a repentaglio la viabilità e l'incolumità delle vetture che transitavano sotto il ponte in entrambe le direzioni. Sul posto sono anche giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i tecnici della Rete Ferroviaria Italiana.

Dopo i rilievi del caso, sono state interdette entrambe le carreggiate centrali, nonché quella laterale per il pericolo di ulteriore distacco di materiale dal ponte. I sopralluoghi, iniziati nel primo pomeriggio di venerdì 17 agosto, sono durati oltre due ore. Alla fine, gli esperti hanno determinato la chiusura a tempo indeterminato della strada, finché non verranno effettuati i lavori di messa in sicurezza, permettendo così alle autovetture di poter transitare senza pericolo lungo l'arteria della zona nord milanese.