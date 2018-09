in foto: Magazzini generali Milano – Foto Facebook Magazzini generali

Troppi furti e troppe risse. La questura di Milano ha sospeso la licenza per dieci giorni alla discoteca ‘Magazzini Generali', uno dei locali più famosi della notte milanese. La decisione è stata presa dal questore Marcello Cardona dopo diversi episodi avvenuti all'interno della discoteca e accertati dagli agenti del commissariato Scalo Romana. Si tratta di fatti, spiega la polizia, che "per loro gravità" hanno reso necessario il provvedimento in base alla norma contenuta nel testo unico di Pubblica sicurezza che riguarda locali in cui "siano avvenuti tumulti o gravi disordini".

Già lo scorso anno la licenza della discoteca era stata sospesa per diversi giorni. Dai controlli è emerso che all'interno del locale sono stati commessi diversi furti e il 2 luglio la polizia è intervenuta per una persona ferita, a suo dire, dagli addetti alla sicurezza. Ha riportato una prognosi di 30 giorni per fratture alla testa. Altre risse sono avvenute nel corso dell'estate: in un caso quattro stranieri hanno insultato alcuni clienti e li hanno aggrediti con le transenne di ferro all'entrata e bottiglie di vetro rotte. In un altro un uomo, ubriaco, ha rotto una bottiglia di vetro e ha minacciato i clienti in fila. Con sé aveva anche un portafogli rubato all'interno della discoteca.

Sulla pagina Facebook la direzione del locale ha informato i clienti della chiusura e dello spostamento di un concerto dei Marlene Kuntz in programma questa sera: "A causa di un provvedimento di chiusura del locale da parte della questura di Milano non imputabile direttamente all’organizzazione dei Magazzini Generali il concerto dei Marlene del 21 settembre è stato rinviato a sabato 20 ottobre. Siamo molto dispiaciuti per l’accaduto. Vi informiamo sin d’ora che i biglietti acquistati saranno validi per la data di sabato 20 ottobre".