La Milano da bere nella sua veste tipica, nel suo aspetto tradizionale. Se vuoi provarla, assaggiarla e viverla, c'è solo un posto in cui andare, soprattutto in estate: precisamente nella zona dei Navigli, dove passeggiando tra vecchi canali cittadini, fotografando i palazzi bassi e colorati, per dove passa il tram e c'è sempre un gran via vai di biciclette vintage, ci si ritrova per un drink a fine giornata. Tutti, senza distinzione d'età, fanno tappa fissa in uno di questi locali dei Navigli milanesi quando ci si vuole svagare e trovarsi con gli amici a fine giornata. Dalla birra al mojito, passando per i cocktail fusion, al più classico vinello, qui i bevitori esperi troveranno calici e bicchieri per i propri gusti. Eccone dieci da provare. Se avete altre segnalazioni, fatevi avanti.

Do you Fusion?

Orari: Da martedì a giovedì dalle 07:00 alle 00:00, da venerdì a domenica dalle 07:00 alle 03:00

Indirizzo: Via Vigevano 22, Milano

Contatti: 0289418389 – sito ufficiale

Là dove la cultura americana e giapponese si incontrano. Al Do You Fusion? trovi un mix di ricette dagli occhi a mandorla e di ispirazione a stelle e strisce, tra sushi, noodles, tartare e tataki ma anche hamburger, cheeseburger e pulled pork. E la domenica, se vuoi dedicarti al relax totale, regalati un brunch all'americana.

Gino 12

Orari: Da martedì a domenica dalle 19.00 alle 1.00

Indirizzo: Alzaia Naviglio Grande 12, Milano

Contatti: 028942 2261

D'estate con un tavolo in giardino e un gin in mano, cosa si può volere di più? Da Gino 12 trovi ampio assortimento di Gin e vermouth drink a tema, toniche in abbinamento, e un ricco aperitivo. Di sicuro, ne esci con una gran cultura alcolica e un po' sbronzo ma la bevuta vale la pena soprattutto dopo una lunga e stressante giornata di lavoro.

Ciclosfuso

Orari: Da martedì a sabato dalle 10.00 alle 22.00

Indirizzo: via Sartirana, 5, Milano

Contatti: 02 5810 9640- sito ufficiale

Originale, divertente e adatto per gli amanti del vino e delle bici. Ciclosfuso è allo stesso tempo una ciclofficina e un locale che offre degustazione di aperitivi e vini sfusi, mitico quello all'uva vespolina. Un luogo che mette d'accordo i ciclisti con gli estimatori del buon vino, che è l'ideale per rilassarsi e ripartire poi in sella delle due ruote.

The Space

Orari: Da martedì a giovedì, il sabato dalle 09:00 alle 19:00, venerdì dalle 09:00 alle 21:00

Indirizzo: Via Savona 97, Milano

Contatti: 0247712520

Spazio polifunzionale, adatto per il coworking di giorno e per un drink di sera. Il The Space, che si trova in un contesto ex post industriale, è anche luogo di performance teatrali, musicali e artistiche, ritrovo di intellettuali che tra drink e stuzzichini, si scambiano idee e brindano alla nascita di nuovi progetti.

Birreria Italiana Darsena

Orari: Da lunedì a giovedì, la domenica dalle 18:00 alle 02:00, da venerdì a sabato dalle 18:00 alle 03:00, da sabato a domenica dalle 12:00 alle 16:00

Indirizzo: Piazzale Antonio Cantore 4, Milano

Contatti: 0258102209-sito ufficiale

Per chi va sul classico, sul tradizionale. Birra ottima e con tante varianti, da accompagnare rigorosamente ad hamburger e patatine fritte con tanto di salsette, mayo, ketchup e senape. Da Birreria Italiana Darsena trovi posto anche all'esterno, location perfetta soprattutto in estate per rinfrescarsi con una bella bionda.

Il Secco

Orari: Via Angelo Fumagalli 2, Milano

Indirizzo: Da venerdì a sabato dalle 17:00 alle 02:00, da lunedì a giovedì, la domenica dalle 17:00 alle 00:00

Contatti: 0248677328 – sito ufficiale

Estimatori di bollicine, Il Secco vi aspetta e non vi lascia a bocca asciutta. Qui puoi bere e scegliere tra un'ampia e ben selezionata scelta di Prosecco, Franciacorta, Trento Doc e Alta Langa. E se te ne appassioni al punto di volere provare questi sapori anche a casa, ce ne sono vari anche in vendita, così da non farne mai a meno.

Bobino

Orari: Da giovedì a domenica dalle 19:00 alle 03:00

Indirizzo: Via Alzaia Naviglio Grande 116, Milano

Contatti: 0236559070 –sito ufficiale

Chic e giusto, come direbbero i milanesi. Da Bobino sui Navigli, bisogna farsi vedere all'ora dell'aperitivo, bisogna esserci e non farsi mai trovare senza un drink in mano, soprattutto la domenica. Si va avanti dall'aperitivo fino all'ora di cena e dopocena per iniziare una nuova settimana al meglio, con la giusta carica.

Cucina Fusetti

Orari: Da lunedì a sabato dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 18:30 alle 01:00

Indirizzo: Via Mario Fusetti 1, Milano

Contatti: 3408612676 – sito ufficiale

Tra arredo vintage di ispirazione anni '50 e '60, con un nome tipico da locale di altri tempi, da Cucina Fusetti si gustano tapas spagnole e cicchetti alla veneziana, specialità portoghesi e prodotti sardi, un viaggio nel tempo e nei paesi. Qui, anche se il tempo sembra essersi fermato, la bontà dei piatti e dei drink cresce ogni giorno di più.

Bond

Orari: Da lunedì a giovedì dalle 07:30 alle 02:00, da venerdì a sabato dalle 08:00 alle 03:00, domenica dalle 08:00 alle 02:00

Indirizzo: Via Pasquale Paoli 2, Milano

Contatti: 0287235881

Hipster di tutta Milano unitevi nel nome di Bond e attorno ai suoi divanetti in pelle e poltrone basse, come tradizione vuole. Qui si beve bene e conviene affidarsi ai consigli del barman, che con spezie, frutta fresca e distillati di pregio lasciano a bocca aperta e dissetano soprattutto nelle calde sere d'estate nel migliore dei modi.

La Sacrestia Farmacia Alcolica

Orari: Tutti i giorni dalle 20:00 alle 00:00, escluso il lunedì

Indirizzo: Via Conchetta 20, Milano

Contatti: 0289454813- sito ufficiale