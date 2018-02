in foto: Foto da ’Il Giornale di Monza’

Un uomo è stato travolto e ucciso sui binari alle 10.30 di oggi – martedì 13 febbraio – alla stazione di Desio, comune della Provincia di Monza e Brianza. Non è nota l'identità della persona investita, un uomo di mezza età, né si conoscono i particolari di quanto accaduto. A investire l'uomo un trasporto merci in transito in quel momento senza fermare. Inutile l'arrivo dei soccorsi sanitari del 118: per l'uomo non c'era già più nulla da fare.

Inevitabili i disagi alla circolazione ferroviaria. "A causa dell'investimento di una persona, avvenuto nei pressi della stazione di Desio, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. Prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione", ha comunicato Trenord. Ritardi si sono accumulati in particolare lungo le linee Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Chiasso-Como-Monza-Milano, frequentate soprattutto da pendolari.