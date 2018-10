in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Un ragazzo di 14 anni ha rubato la macchina dei genitori per andare al luna park. Alle giostre è arrivato sano e salvo, nonostante la sua scarsa, se non inesistente, dimestichezza alla guida, ma appena entrato nel parcheggio del luna park di Desio, Monza, è finito contro alcune automobili parcheggiate. I genitori dell'adolescente, residente a Cinisello Balsamo, saranno costretti a pagare una multa di migliaia di euro. I carabinieri, intervenuti ieri pomeriggio sul posto perché chiamati dai proprietari delle vetture danneggiate, hanno sequestrato l'automobile rubata e denunciato i genitori del ragazzo per omessa vigilanza e incauto affidamento del veicolo.

La macchina in questione è un'Honda Hrv, mentre le auto danneggiate erano di proprietà di alcuni giostrai. I genitori del 14enne dovranno pagare una multa da oltre 5mila euro a causa della bravata di loro figlio. Per il ragazzo, probabilmente, si prospetta una lunga, lunghissima punizione.