in foto: Raffaele Ariano

La signora Annamaria Abbate è la madre di Raffaele Ariano, il viaggiatore di Trenord che ha segnalato un annuncio razzista da parte di un membro dell'equipaggio del treno contro coloro che quest'ultimo definiva "zingari". Per aver denunciato il fatto il 32enne, come ha lui stesso raccontato ai microfoni di Fanpage.it, è stato minacciato e riempito di insulti su Facebook. La mamma ha deciso di scrivere una lettera rivolta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è stata pubblicata sul sito dell'associazione Articolo 21. Secondo la signora Abbate le minacce e gli insulti rivolti al figlio sarebbero stati "sollecitati e guidati" dalla pagina ufficiale della Lega su Facebook.

Raffale, assegnista di ricerca in filosofia, "è un privato cittadino: non un politico, non un opinionista, non una figura pubblica. Come comune cittadino ha segnalato un’azione scorretta di un capotreno, un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Per farlo ha scritto con toni pacati e rispettosi un post sul suo profilo Facebook e una lettera a un giornale locale", scrive la madre nella lettera indirizzata a Mattarella. Poi l'accusa alla Lega: sulla pagina Facebook ufficiale del partito di Matteo Salvini è comparso un post "che indicava in Raffaele il responsabile del possibile licenziamento della capotreno (licenziamento mai auspicato da mio figlio e di cui non è comparsa mai menzione nei comunicati di Trenord), con tanto di fotografia, nome e cognome e un link diretto alla sua pagina Facebook con la seguente frase: “State con la capotreno o con il denunciatore, Raffaele Ariano?".

A partire da quel post, spiega la signora Abbate, "è seguito un vero e proprio linciaggio mediatico da parte di sostenitori della Lega e di gruppi neo-fascisti come CasaPound e Forza nuova, contenenti ingiurie e minacce all’incolumità fisica di mio figlio e della nostra famiglia. Per pudore e rispetto mi astengo dal riportar queste frasi, ma come si può evincere dal materiale documentale consegnato alla polizia, vi sono stati scandagliati i più bui recessi della barbarie umana e civile: epiteti razzisti, omofobi e misogini, diffamazioni sulla sua professionalità, centinaia di minacce di violenza fisica, con tanto di pubblicazione del nostro indirizzo di casa e promesse di incursioni punitive. Naturalmente Raffaele sta facendo tutti i passi legali per tutelarsi. Crediamo nelle istituzioni democratiche del nostro paese e siamo fiduciosi che la giustizia saprà proteggere tanto la nostra reputazione quanto la nostra incolumità fisica, per la quale abbiamo motivo di temere per la prima volta nella nostra vita. Del profilo penale di questa triste, dolorosa vicenda, si occuperà insomma la magistratura".

Secondo la signora i circa 50mila commenti sul profilo del giovane ricercatore sarebbero non spontanei, ma "sollecitati e guidati direttamente dalla pagina Ufficiale “Lega – Salvini Premier".

Scrive ancora la signora Abbate: