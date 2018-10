in foto: La partenza della Deejay Ten 2016

Domenica 14 ottobre 2018 a Milano torna la Deejay Ten, la corsa non competitiva di 10 e 5 chilometri ideata dal conduttore radiofonico e dj Linus che giunge quest’anno alla 14esima edizione. Le iscrizioni sono chiuse: a prendere il via alla corsa sarà un esercito di runner composto da ben 40mila persone. Già definiti da tempo anche i percorsi: la corsa da dieci chilometri prenderà il via alle 10 da piazza Duomo e si concluderà all'Arena civica, in viale Byron, mentre quella da cinque chilometri prenderà il via sempre da piazza Duomo ma alle 11 e terminerà all'Arco della pace.

Il Comune, Atm, le forze dell'ordine e gli organizzatori della manifestazione hanno messo a punto un piano per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e disporre le chiusure di alcune strade, con relative deviazioni dei mezzi pubblici. Per accedere in piazza Duomo sono stati creati dei varchi che saranno sorvegliati da personale munito di metal detector nelle seguenti vie:

VARCO 1 – VIA DEI MERCANTI ANG. VIA MENGONI

VARCO 2 – VIA OREFICI INCROCIO VIA TORINO

VARCO 3 – VIA GUGLIELMO MARCONI

VARCO 4 – GALLERIA VITTORIO EMANUELE

VARCO 5 – CORSO VITTORIO EMANUELE ANG. VIA AGNELLO

VARCO 6 – VIA DELL’ARCIVESCOVADO

La partenza sarà scaglionata in tre waves (ondate), che saranno a riempimento: tre quelle per la 10 km (alle 10, 10.20 e 10.40), mentre quella per la 5 km partirà alle 11. Gli spogliatoi e i depositi per le borse saranno aperti domenica dalle ore 8 alle ore 9.15 all'Arena civica (per la 10 km) e dalle 8 alle 10.15 in via Malta (per la 5 km). Il ritiro delle borse sarà possibile dopo l’arrivo della gara, dalle ore 10.30 alle ore 13 (per la 10 km) e dalle 11.30 alle 13 (per la 5 km). Nel deposito borse della Deejay Ten e Deejay Five potrà essere custodita solo ed esclusivamente la sacca ufficiale fornita dall’organizzazione e non saranno ammessi altri contenitori. Gli oggetti metallici, come chiavi e monete, dovranno essere raccolti a parte nel sacchetto di plastica trasparente fornito dall’organizzazione e mostrati al varco di accesso del deposito borse.

Tutte le modifiche ai mezzi pubblici

Per consentire lo svolgimento della Deejay ten, Atm devierà dalle 8 alle 13 di domenica diverse linee di superficie. Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza la stazione della metropolitana di Duomo sarà chiusa dall'inizio del servizio fino alla fine della gara. Questi i tram e bus deviati.