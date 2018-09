I negozi che vendono la cannabis legale aprono a un ritmo molto elevato in tutta Italia. Ma il mercato della canapa, in forte ascesa, non riguarda solo le infiorescenze. Da questa risorsa, infatti, si può ricavare un'ampia gamma di prodotti: vestiti, cosmetici e molti alimenti. Ed è incentrata su questi altri prodotti l'offerta di un nuovo negozio che apre il 15 settembre a Milano. Si chiama Mister Canapa e, come si intuisce dal suo nome, vuole cavalcare un mercato che, secondo recenti studi effettuati dalla Sorbona di Parigi, in Italia muove tra i 45 e i 50 milioni di euro. Lo farà però differenziandosi dai negozi che offrono solo la cosiddetta cannabis light, cioè le infiorescenze a basso contenuto di Thc (il principio attivo della cannabis) che vengono vendute ufficialmente solo per esposizione, ma che in molti casi vengono utilizzate dagli acquirenti come alternative "legali" alla marijuana (anche se in realtà la legge lo proibisce).

Il negozio Mister Canapa, che si trova in via Sant'Agnese 12, offrirà invece ai clienti anche prodotti alimentari come grissini, torte, biscotti, focacce, lecca-lecca ed energy drink a base di canapa, ma anche creme per il corpo e capi di abbigliamento: “All’inizio nel nostro Paese la canapa è sempre stata coltivata e utilizzata in diversi settori, dalla bonifica dei terreni, per la produzione di fibra tessile, carta di alta qualità, combustibile, come valida alternativa alle materie plastiche, o nell’edilizia come sostituto del cemento e dei mattoni – hanno spiegato i fondatori di Mister Canapa, che sono lo chef e titolare di un ristorante nel centro del capoluogo lombardo e un imprenditore – Esempio tutto italiano ne è il biomattone in grado di assorbire la Co2, sostituto del legno, per non parlare degli effetti benefici per l’essere umano in tutti gli utilizzi alimentari". L’inaugurazione è in programma sabato 15 settembre dalle 16.30 alle 19.30: è prevista la degustazione di focacce e altri prodotti a base di canapa, accompagnati da birra, energy drink e prosecco.