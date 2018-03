Una provocazione? Forse. La presa di posizione estrema e autonoma di un social media manager? Possibile. Fatto sta che l'annuncio di lavoro comparso sulla pagina di Burgez, azienda italiana che guarda molto agli States (e non potrebbe essere altrimenti, visto che offre hamburger) è destinato a far discutere e ad indignare. mA pochi giorni dalla Festa della Donna e dunque dai numerosi discorsi sui diritti delle donne-lavoratrici – spesso negati nelle aziende italiane, come dimostrano alcune storie drammatiche – il fast food ha pubblicato su Facebook una proposta di lavoro per il suo punto vendita di via Savona, a due passi da Porta Genova.

"Se ci chiedete perché la maggior parte delle cassiere sono ragazze filippine vi rispondiamo perché le italiane il sabato hanno il moroso, il mercoledì hanno la palestra, la domenica la stanchezza. Italiane, svegliatevi! Il lavoro c'è, siete voi che non ci siete. Per chi avesse voglia davvero di lavorare scrivete" e poi c'è una casella mail. Sotto il post numerose prese di posizione. " Complimenti per il fantastico annuncio razzista e sessista. Dovreste solo vergognarvi e invece fate pure gli spocchiosi arroganti" scrive una donna, cui viene risposto dall'azienda per le rime. Usa i social in maniera ‘tosta' per non dire aggressiva, Burgez: "Ti prego facci una pessima pubblicità. Ci fai un favore" scrive ai commentatori indignati. E poi alla gragnola di richieste sulla tipologia di contratto (non citata nell'annuncio, dove nemmeno si parla di retribuzione minima) la risposta è: "Sono contratti nazionali, italiani o filippini o nigeriani non cambia nulla. Tutto in regola e tutto alla luce del sole".