Condivisione. Questa è la parola d'ordine che domina nelle tavole della Milano non solo da bere ma anche e soprattutto da mangiare. E quindi nulla di più facile che trovare le specialità tipiche della cucina romana nei ristoranti all'ombra della Madonnina. Eh già amatriciana, abbacchio, bucatini cacio e pepe non sono più un miraggio per gli orfani della gastronomia capitolina che, a pochi passi dai Navigli o passeggiando per Brera, potranno imbattersi nel profumino delle pietanze romane a cui sarà molto difficile resistere. D'altra parte Milano, città di business e centro nevralgico dell'economia, poteva mai rinunciare ad un affare così gustoso? Insomma un buon modo per far girare l'economia per la gioia del palato. Ecco cinque ristoranti romani di Milano dalla bontà capitale. Se ne conosci altri, segnalaceli.

Volemose bene.

Orari: Da lunedì a domenica dalle 12.15 alle 14. 30 e dalle 19.30 alle 23.30

Indirizzo: Via della Moscova 25, Milano

Contatti: 02 3655 9618- sito ufficiale

Atmosfera fedele al nome che porta. Da Volemose bene la cordialità e lo spirito familiare sono di casa. Qui nel cuore di Brera è possibile gustare le specialità della capitale come gli imperdibili tonnarelli cacio e pepe, bucatini all'amatriciana, trippa e abbacchio. Un posto dove la bontà è assicurata.

Giulio Pane e Ojo.

Orari: Da lunedì a domenica dalle 12.00 alle 14.45 e dalle 19.15 alle 00.00

Indirizzo: Via Lodovico Muratori 10, Milano

Contatti: 02 545 6189- sito ufficiale

Semplice e genuino. Da Giulio pane e Ojo a due passi da Porta Romana, non sarà difficile trovare le polpettine al sugo come la coda alla vaccinara e fettuccine. Il tutto innaffiato dalla carta dei vini con tante etichette laziali. Insomma più di un buon motivo per farci un salto.

Cacio e pepe.

Un locale che mette in mostra le sue specialità e i romani più famosi, le cui foto sono affisse alla parete. Da Cacio e Pepe ovviamente è d'obbligo l'assaggio della cacio e pepe così come della carbonara con fiori di zucca. Il tutto a pochi passi dai Navigli per una cenetta romana con i fiocchi.

Taverna Parioli.

Orari: Da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 00.oo, sabato dalle 19.00 alle 00.00, domenica chiuso

Indirizzo: Via Felice Casati 45, Milano

Contatti: 02 6748 1919- sito ufficiale

Si canta, si balla e si mangia come nelle migliore tradizione godereccia romana. Alla Taverna Parioli, ristorante chic della Milano bene, tante ottime portate che richiamano i sapori della capitale, dai bucatini all'amatriciana alla tartare di carne. Trionfo del gusto.

Rugantino.

Orari: Lunedì dalle 19.30 alle 00.00, da martedì a domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.30 alle 00.00

Indirizzo: Via dei Fabbri 1, Milano

Contatti: 02 8942 1404- sito ufficiale