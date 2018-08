"Sono profondamente addolorato per la tragedia genovese" a parlare è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala che, appresa la drammatica notizia del crollo del ponte Morandi si è unito al cordoglio della città. "Ho sentito al telefono il mio collega sindaco di Genova – ha scritto in una nota – per verificare come possiamo essere d'aiuto". Grande la disponibilità e l'unione del popolo italiano davanti alle tragedie e non è certo la prima volta che si manifesta con attenzione e gesti di solidarietà. Molte città si sono già attivate nel corso delle prime ore per fare da supporto al capoluogo ligure dove i soccorritori stanno scavando tra le macerie sotto la pioggia per estrarre persone vive e morte. "Il nostro responsabile della protezione civile è già sul luogo del disastro" scrive Sala alle ore 16. E conclude: "Tutto quello che Milano potrà fare lo farà".

L'intervento della protezione civile Lombardia

"Abbiamo immediatamente assicurato la nostra disponibilità a intervenire e siamo in costante e stretto raccordo con la Regione Liguria". Lo dice con un nota l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni, che sta seguendo l'evolversi della tragica situazione causata dal crollo del ponte sulla A 10 a Genova. Intanto, il Dipartimento nazionale ha contattato direttamente l'associazione Unità cinofile di Giussano specializzata nella ricerca delle persone disperse sotto le macerie" aggiunge la nota. Sono stati inoltre allertati alcuni presidi medici avanzati. "Mi addolora- conclude Foroni – aver appreso vi siano numerose vittime. Faremo quanto ci e' possibile per offrire aiuto e supporto a chi sta intervenendo sul luogo della tragedia. Il sistema lombardo è già attivato e pronto per verificare qualsiasi richiesta dovesse pervenirci. Dell'evoluzione della situazione teniamo costantemente aggiornato il presidente Attilio Fontana".