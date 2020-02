in foto: Il volantino con la parte incriminata. Foto Fb: Gian Marco Centinaio

Per combattere i cambiamenti climatici bisogna mettere al mondo meno figli. Ad una prima lettura, sembra questo il messaggio di un opuscolo distribuito dallo Spazio Comune di Cremona e realizzato dall'associazione Filiera Corta Solidale. Il caso è scoppiato quando alcuni esponenti locali di Fratelli d'Italia hanno notato la dicitura "meno figli" sotto alla frase "le quattro azioni individuali più efficaci per mitigare i cambiamenti climatici". A esprimersi sul misunderstanding, sono sia il primo cittadino di Cremona, Gianluca Galimberti, che la redattrice dell'opuscolo, Laura Rossi.

Il sindaco Galimberti ha scritto su Facebook un proprio pensiero, rivelando di non aver "visto il libretto prima che diventasse un caso. Quello che c'è scritto è profondamente sbagliato e stupido". Poi, il tentativo di dare una spiegazione all'accaduto: "Gli assessori hanno spiegato che è un contenuto estrapolato malissimo da un contesto più generale di uno studio". Infine, la promessa: "Verrà ritirato". Ci ha poi pensato Laura Rossi a spiegare l'intento dello studio i cui dati sono poi stati pubblicati, forse con un'eccessiva sintesi. La Rossi si è detta dispiaciuta di aver urtato la sensibilità di qualcuno, motivo per cui una volta ritirato, l'opuscolo sarà riscritto in maniera più chiara. In sostanza, come da quanto emerso negli studi vari, un sovrappopolamento del pianeta crea inevitabilmente problemi climatici maggiori ma la Rossi ha voluto sottolineare di non avere l'arroganza per dire cosa fare alle persone. Il caso, così come è deflagrato in pochi secondi, è altrettanto velocemente rientrato.