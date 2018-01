Un violento incendio è scoppiato in serata in un capannone di circa duemila metri quadrati nella parte del vecchio abitato di Corteolona e Genzone, nel pavese. L'incendio è scoppiato nella parte di Genzone, lungo la provinciale 31: una densa colonna di fumo nero si è alzata e si sta diffondendo su tutta la Bassa Pavese, in particolare nella zona tra Belgioioso e Miradolo Terme.

Ad andare in fumo un capannone segnalato da tempo in disuso: ma i residenti in zona affermano di aver visto nel corso degli ultimi mesi diversi camion entrare ed uscire dalla struttura, scaricando materiale. In fiamme soprattutto plastica, pneumatici e materiale di scarto: tutti elementi che rischiano di avvelenare l'aria della zona. Sul posto, tre mezzi dei Vigili del Fuoco da Pavia, due dal lodigiano ed uno da Milano, oltre ai Carabinieri e l'Arpa. I sindaci raccomandano di non uscire di casa se non è strettamente necessario, di non sostare all'aperto e di non aprire le finestre: il rogo, infatti, potrebbe durare tutta la notte e con esso la densa nube nera che sta attanagliando il pavese.