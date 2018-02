Era diventato un vero e proprio "incubo" per i negozi di vestiti, ma la Polizia Locale in azione nella zona del Quadrilatero della Moda di Milano lo hanno catturato in flagranza di reato, mentre una sua complice è riuscita a scappare. L'uomo è risultato poi essere un vero ladro "hi-tech".

Tutto è accaduto durante una normale giornata di vendite, con una coppia all'interno di un negozio che sembrava fare un normale giro tra i tanti vestiti esposti. Ad un certo punto, però, un'altra cliente ha notato un "movimento" sospetto dell'uomo, che sembrava allontanarsi con alcuni capi d'abbigliamento senza però passare dalla cassa. A quel punto, la cliente ha avvertito prontamente un commesso, che è riuscito rapidamente a raggiungere l'uomo, mentre la donna che era con lui è riuscita a dileguarsi.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, non ci sono stati altri dubbi: l'uomo aveva davvero rubato i capi d'abbigliamento con cui stava lasciando il negozio. La Polizia Locale, raggiunto il negozio, ha poi proceduto all'identificazione dell'uomo, risultato essere un senza fissa dimora slavo di quarantanove anni, Ivica M., incensurato. L'uomo, così come la donna tuttora ricercata, sono stati collegati ad altri furti avvenuti. La refurtiva, riconsegnata al negozio, ammontava a circa 1.700 euro di valore.

L'uomo arrestato indossava una sofisticata apparecchiatura elettronica cucita sul proprio giubbotto e dotata di un telecomando in grado di eludere i dispositivi anti-taccheggio. Ecco perché era riuscito a lasciare il negozio in tutta tranquillità, senza essere notato dai commessi. Ma sfortunatamente per lui, l'occhio vigile di una cliente del negozio in cui stava "operando", gli ha impedito di portare a termine l'ennesimo colpo. Si cerca, invece, la sua complice, scappata dopo il tentato furto.