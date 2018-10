in foto: Immagine di repertorio

Tragedia a Corsico, Comune dell'area metropolitana di Milano, dove un uomo si è dato fuoco. E' successo questa mattina intorno alle ore 7, in via Bellini. Si tratta di un 58enne che, per motivi non noti ha deciso di compiere il folle gesto. Non è chiara la dinamica dell'accaduto. A dare l'allarme le persone che hanno assistito alla scena, in preda al terrore e preoccupate per le condizioni di salute dell'uomo. Probabilmente si è cosparso di benzina, per poi incendiarla e far si che le fiamme attecchissero ai vestiti e passassero al resto del corpo. Alcuni testimoni contattati da Fanpage.it hanno spiegato di "averlo visto accendersi come una torcia umana dopo essersi dato fuoco da solo".

Sul posto, a seguito della chiamata d'emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento prontamente le fiamme che lo avvolgevano, scongiurando che il drammatico episodio potesse concludersi tragicamente. In soccorso della vittima è giunto il personale sanitario del 118 che lo ha trasportato con urgenza all’ospedale Niguarda. L’uomo è attualmente ricoverato nel reparto grandi ustionati.