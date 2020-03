in foto: Il Prefetto di Lodi Marcello Cardona

Anche il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, è risultato positivo al test del Covid-19. A confermarlo è lui stesso attraverso poche parole con le quali rassicura tutti dicendo di stare bene e aggiungendo che si trova in isolamento nel suo alloggio in prefettura: "Sto bene e continuo a lavorare per coordinare l'intensa attività sul territorio".

Positivi anche il vicario del prefetto e il capo di gabinetto

Dopo la notizia della positività al tampone del prefetto di Lodi Marcello Cardona che il team col quale lavora ed è in contatto quotidianamente è stato sottoposto a test: stando a quando si apprende sono risultati positivi al coronavirus anche il vicario del prefetto e il capo di gabinetto. Cardona, classe 1956 ed originario di Reggio Calabria, è prefetto della città lombarda dal 2019: prima ha ricoperto la carica di Questore di Milano. "A mezzanotte non ci sarà più la zona rossa e quindi, per fortuna, la nostra situazione è migliorata – ha spiegato Cardona – voglio ringraziare i cittadini della zona rossa per essersi attenuti alle rigide indicazioni con grande senso di responsabilità. Un particolare ringraziamento va ai sindaci del territorio che sono stati davvero amministratori fuori dal comune".

Coronavirus, presidente del Piemonte Alberto Cirio positivo al test

È solo di poco fa invece la notizia della positività al coronavirus anche del presidente del Piemonte, Alberto Cirio: il Governatore ha effettuato il test per il nuovo virus nelle scorse ore. Le sue condizioni di salute sono buone e ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia. Cirio ha fatto sapere che continuerà a lavorare per affrontare questa emergenza, anche se a distanza. La notizia arriva in una giornata difficile per il Piemonte, alla luce del nuovo decreto, approvato nella notte dal Governo, che irrigidisce le misure di contenimento su tutto il territorio nazionale e in particolare in cinque province locali: Alessandria, Asti, Novara, Vercelli e Vco.