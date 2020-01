in foto: Una gara di Short Track

A Bormio, nota località sciistica in provincia di Sondrio, la nazionale cinese di short track è stata sottoposta a tre ore di controlli medici all'aeroporto di Malpensa. Come tutti i voli provenienti dalla Cina, anche quello con a bordo gli atleti, che da venerdì a domenica saranno impegnati ai Campionati Mondiali Junior, sono stati sottoposti a verifiche precauzionali per accertare che a bordo dell'aereo non vi fossero persone infettate dal Coronavirus cinese. I 18 membri della nazionale sono stati visitati a bordo e tutti sono dovuti rimanere tre ore fermi al loro posto in attesa delle verifiche. Poi l'intera squadra ha potuto raggiungere Bormio. Alla stessa procedura sono stati sottoposti anche i cinque atleti di Hong Kong.

Attivi i controlli all'aeroporto di Malpensa

Da due giorni, ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, "anche nell'aeroporto di Malpensa, in accordo con il ministero della Salute, è attivo infatti il protocollo di monitoraggio per i passeggeri dei voli dalla Cina, con misurazione a bordo della temperatura di passeggeri ed equipaggio. A seguito di esito negativo dei controlli di temperatura, i passeggeri potranno sbarcare: a loro viene consegnata un'informativa multilingue. Se invece qualche passeggero o qualche operatore dovesse presentare febbre il personale medico procede alla sua valutazione secondo i criteri di caso sospetto definiti da Oms e dal ministero della Salute, procedendo all'invio in ospedale, reparto di Malattie Infettive, per effettuare tutti gli approfondimenti diagnostici necessari".