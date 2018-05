in foto: L’assessore alle Politiche sociali di Milano, Pierfrancesco Majorino, alla presentazione del tour del social camper

Un camper sul quale chiedere consulenze gratuite a farmacisti e specialisti, effettuando anche esami medici gratuiti. Questo è il principio alla base del social camper, una struttura itinerante pensata per portare direttamente tra i cittadini la cultura della prevenzione e della cura della salute. L'iniziativa, nata lo scorso anno dalla volontà dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano in collaborazione con Energie Sociali Jesurum, LloydsFarmacia e partner privati, è giunta quest'anno alla sua seconda edizione. Da maggio a ottobre 2018 il camper raggiungerà i nove Municipi di Milano e diversi Comuni di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, affrontando a seconda della stagionalità otto macro-aree: prevenzione contro fumo, intolleranze, allergie, respirazione, pelle (psoriasi, fototipo e prevenzione melanoma), mamma e bambino (allattamento), obesità (bambini e adulti) e cuore (ipertensione), benessere donna (disturbi della tiroide, salute intima, cura), prevenzione e benessere sessuale, vista e prevenzione orale, dolore e vaccini.

A bordo del camper i cittadini potranno chiedere consigli a farmacisti e specialisti, ritirare materiale informativo sulle tematiche affrontate, effettuare esami: "Diffondere la cultura della prevenzione e della salute è uno degli obiettivi più importanti che l’Amministrazione, di concerto con la Regione Lombardia, deve perseguire – ha detto l'assessore alle Politiche sociali di Milano Pierfrancesco Majorino, intervenuto questa mattina al taglio del nastro della seconda edizione dell'iniziativa – Quella del Social Camper è una iniziativa che va in questa direzione e che dimostra, ancora una volta, come la collaborazione pubblico-privato sia fondamentale e possa essere un’opportunità per tutte le parti coinvolte e per i cittadini che ne beneficiano. Per questo motivo, vogliamo continuare convintamente su questa strada, ringraziando chi, come Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia, vorrà sostenerci". Oltre a Milano, verranno toccate dal camper le città di Bologna, Lissone, Cremona, San Giovanni Val d’Arno e Prato. Nelle tappe milanesi sul camper ci saranno anche gli operatori di WeMi, che aiuteranno i cittadini a orientarsi tra i servizi domiciliari offerti dal Comune di Milano, in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore. Maggiori informazioni su temi, date e luoghi in cui il Social Camper sosterà si possono trovare a questo link.