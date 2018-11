in foto: I nuovi iscritti al Famedio del Cimitero monumentale di Milano

Come ogni anno, anche oggi, 2 novembre 2018 al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano si è tenuta la cerimonia per iscrivere i nomi di nuovi milanesi illustri nel Pantheon cittadino: "Il Famedio è un luogo che ci racconta la grandezza delle storie dei milanesi illustri che qui ogni anno ricordiamo – ha detto il sindaco Beppe Sala durante le cerimonia – donne e uomini fedeli alla loro vocazione e al loro talento che con le loro vite hanno fatto diventare Milano una città aperta, orgogliosa e conosciuta in tutto il mondo. Oggi iscriviamo al Famedio i nomi di Alessandra Appiano, Tina Lagostena Bassi, Gianmaria Buccellati, Raffaellino De Grada, Federica Galli, Lucia Mannucci, Graziella Mascia, Gianmarco Moratti, Ermanno Olmi, Guido Rossi, Franca Sozzani, Lica Covo Steiner, Egidio Sterpa, Bruno Volpi".

Chi erano i 14 milanesi illustri entrati a far parte del Pantheon cittadino

I nomi delle quattordici personalità illustri erano stati decisi dalla Commissione consultiva del Comune per le onoranze al Famedio. Nel corso della giornata odierna, dedicata alla Commemorazione dei defunti, sono stati iscritti al Famedio i nomi della giornalista e scrittrice Appiano, dell'avvocato Tina Lagostena Bassi, del gioielliere di fama mondiale Gianmaria Buccellati, dello storico dell'arte e partigiano Raffaellino De Grada, della poeta e artista Federica Galli e della cantante Lucia Mannucci. Con loro anche i nomi dell'ex parlamentare e dirigente politico Graziella Mascia, dell'imprenditore petrolifero Gianmarco Moratti, membro di una delle famiglie più influenti della città (era marito dell'ex sindaco Letizia Moratti e fratello dell'ex presidente dell'Inter Massimo), del regista Ermanno Olmi, dell'avvocato e giurista Guido Rossi, della giornalista ed ex direttrice di Vogue Italia Franca Sozzani, "signora della moda" italiana, dell'illustratrice Lica Steiner, nata Matilde Maria Covo, che fu anche docente e partigiana, del politico Egidio Sterpa e di Bruno Volpi, fondatore della Comunità Villapizzone.